Jair Bolsonaro is positief getest op het coronavirus, schrijven internationale media dinsdag. De Braziliaanse president meldde de uitslag van de test via een live televisietoespraak, nadat hij dit weekend symptomen ontwikkelde.

Bolsonaro werd in de nacht van maandag op dinsdag getest. Ook liet hij een scan van zijn longen maken.

In eerste instantie zei de Braziliaanse president dat de scan liet zien dat zijn longen "schoon" waren. "Ik kom net terug uit het ziekenhuis. Ik heb een scan van mijn long laten maken. Mijn long is schoon, oké? Een tijdje terug heb ik een coronatest gedaan, maar alles is in orde."

Het is niet bekend hoe erg Bolsonaro's ziekteverschijnselen zijn. De 65-jarige president beweerde eerder dat hij de symptomen van "een klein griepje" zou ervaren als hij COVID-19 zou oplopen.

Al ruim 65.000 coronadoden in Brazilië

Bolsonaro heeft de pandemie lange tijd gebagatelliseerd. Hij ontkende de ernst van de uitbraak lange tijd en beval pseudowetenschappelijke kuren aan. Hij vindt het daarnaast niet nodig dat Brazilianen afstand houden en mondkapjes dragen. Ook drong hij er meermaals op aan de economie in het land voortijdig te heropenen.

Brazilië is momenteel het op een na zwaarst getroffen land wereldwijd. In het Zuid-Amerikaanse land hebben meer dan 1,6 miljoen mensen hebben het coronavirus opgelopen en al meer dan 65.000 mensen overleden aan de gevolgen ervan. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer besmettingen en doden geregistreerd.

Maandag kwamen er nog eens ruim twintigduizend besmettingen en ruim zeshonderd overlijdensgevallen bij in Brazilië.