Internationale studenten in de Verenigde Staten moeten het land verlaten als hun school na de zomervakantie enkel virtuele lessen aanbiedt. Dat heeft de Immigration and Customs Enforcement (ICE) maandag aangekondigd.

Het gaat om buitenlandse studenten die door middel van een studentenvisum, een zogenoemde F-1 of M-1 visum, toestemming hebben om in de VS te verblijven en te studeren. Om hoeveel studenten het precies gaat is niet duidelijk. In 2019 werden er 388.839 F-1 visa's en 9.518 M-1 visa's verleend.

De internationale studenten wordt wel een alternatief aangeboden. Als ze hun studie bij een andere school binnen de VS waar wel (deels) fysiek onderwijs wordt aangeboden kunnen vervolgen, mogen ze blijven. Studenten die zich niet naar een andere school laten overschrijven of vrijwillig het land verlaten, lopen het risico met een uitzettingsprocedure te maken te krijgen.

In 39 van de 50 Amerikaanse staten stijgt het aantal besmettingen met het COVID-19-virus de laatste weken in recordtempo. In totaal zijn er bijna 3 miljoen besmettingen in het land geregistreerd. Desondanks zei de Amerikaanse president Donald Trump maandag op Twitter dat hij wil dat Amerikaanse scholen na de zomer hun deuren weer openen.

Verschillende Amerikaanse universiteiten en hogescholen zijn begonnen met het bekendmaken van hun plannen voor na de zomer. Onder meer de prestigieuze Harvard University heeft aangekondigd dat colleges het komende academische jaar uitsluitend online worden aangeboden.