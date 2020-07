Gezondheidsorganisatie WHO reageert maandag op de oproep die 239 wetenschappers uit 32 landen zondag deden. Zij willen dat de WHO erkent dat het coronavirus zich ook verspreidt in besmettelijke kleine druppels, zogeheten aerosolen. De WHO zegt de bevindingen van de wetenschappers te onderzoeken.

Volgens de WHO verspreidt het coronavirus zich voornamelijk van persoon tot persoon via druppels uit de neus of mond, die worden uitgestoten als een coronapatiënt hoest, niest of spreekt.

Die bewering leidde er onder meer toe dat Nederland vanaf september in stadions wel personen toestaat, maar hen op het hart drukt om niet luidruchtig mee te zingen met liederen.

De informatie op de site van de WHO omtrent coronabesmettingsgevaar, is voor het laatste geüpdatet op 29 juni, schrijft Reuters. Benedetta Allegranzi, technisch directeur uitbraakpreventie en -controle bij de VN-organisatie, stelt in gesprek met het persbureau dat de organisatie de laatste maanden de invloed van aerosolen in de gaten hield, maar hard bewijs ontbrak om het aan te merken als veel voorkomende virusverspreider.

Ondertekenaars van de wetenschappelijke brief stellen dat zowel grotere druppels die in de lucht terecht kunnen komen als de veel kleinere druppels die door een ruimte kunnen zweven, kunnen leiden tot infectie. Ze adviseren meer aandacht voor goede ventilatie van bijvoorbeeld verpleeghuizen en bedrijven.