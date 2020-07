Australië gaat vanaf dinsdag de grens tussen de deelstaten Victoria en New South Wales sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is voor het eerst in honderd jaar dat de grens tussen de twee dichtbevolkte gebieden wordt gesloten, meldt Reuters.

De grens tussen de deelstaten werd voor het laatst in 1919 gesloten, toen de Spaanse griep over de wereld raasde.

"Het is de juiste beslissing, gezien de substantiële uitdagingen die we ervaren in de bestrijding van het virus ", aldus Daniel Andrews, de premier van deelstaat Victoria.

Maandag werden 127 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Victoria, het hoogste aantal besmettingen sinds het virus zijn intrede deed in het gebied. Daarnaast werd maandag de eerste coronadode in twee weken tijd gemeld in het land.

Het aantal besmettingen met het coronavirus is de afgelopen dagen vooral flink toegenomen in Melbourne, hoofdstad van Victoria. Zo'n drieduizend bewoners van huurflats zitten daarom sinds de nacht van zaterdag op zondag in een verplichte lockdown.

Het coronavirus leek in de rest van Australië zodanig onder controle te zijn, dat veel maatregelen recentelijk zijn versoepeld. In totaal zijn er 8.500 besmettingen gemeld in het land, en zijn 105 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.