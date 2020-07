Honderden wetenschappers stellen in een open brief aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er bewijs is dat het coronavirus zich ook verspreidt in besmettelijke kleine druppels, zogeheten aerosolen. De WHO houdt vol dat dit nog niet voldoende is aangetoond.

De brief werd ondertekend door 239 wetenschappers in 32 landen en bevat hun bewijzen dat de kleine druppels het virus kunnen overdragen, meldt The New York Times. De initiatiefnemers zijn van plan het schrijven komende week te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift.

De WHO heeft gezegd dat het coronavirus zich voornamelijk van persoon tot persoon verspreidt via druppels uit neus of mond, die worden uitgestoten als een coronapatiënt hoest, niest of spreekt.

De ondertekenaars van de brief stellen dat zowel grotere druppels die door de lucht schieten als de veel kleinere druppels die door een ruimte kunnen zweven, kunnen leiden tot infectie. Ze adviseren meer aandacht voor goede ventilatie van bijvoorbeeld verpleeghuizen en bedrijven.

De WHO was niet direct bereikbaar voor commentaar, maar Benedetta Allegranzi, technisch directeur uitbraakpreventie en -controle bij de VN-organisatie, zei tegen de Amerikaanse krant dat het bewijs met betrekking tot de aerosolen niet overtuigend is. "Vooral in de afgelopen paar maanden, hebben we verschillende keren verklaard dat we verspreiding via aerosolen beschouwen als mogelijk, maar dat deze theorie zeker niet wordt ondersteund door stevige of zelfs duidelijke bewijzen."