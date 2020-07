De premier van de Australische deelstaat Victoria, Daniel Andrews, heeft zondag de door hem afgekondigde lockdown voor bewoners van een complex met negen sociale huurflats verdedigd. Voor zo'n drieduizend bewoners van de huurflats in de Australische stad Melbourne geldt sinds de nacht van zaterdag op zondag een verplichte lockdown.

"Dit wordt geen fijne ervaring voor de bewoners", geeft Andrews toe. De lockdown werd zaterdag aangekondigd door de lokale politie en de regering van de Australische deelstaat Victoria. In de deelstaat is een tweede golf van besmettingen met het COVID-19-virus uitgebroken. Volgens de premier heeft de nieuwe uitbraak een "oprecht explosieve potentie". Daarom moet volgens hem worden ingegrepen.

In de 24 uur voorafgaand aan de nieuwe lockdown werden er 108 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het is het hoogste aantal besmettingen in Victoria sinds 28 maart. Zondag werden er nog eens 74 nieuwe besmettingen geregistreerd.

De bewoners mogen tot zeker vrijdag hun woningen niet verlaten. Andrews heeft politie bij het complex geplaatst om de flats, waar voornamelijk mensen met lage inkomens wonen, te bewaken. Alle bewoners worden de komende dagen getest op het coronavirus, met uitzondering van de bewoners die al positief getest zijn. Zolang de lockdown geldt, hoeven de bewoners geen huur te betalen.

In meer dan dertig andere wijken in Melbourne gelden eveneens strenge coronamaatregelen, maar daar mogen mensen hun woningen wel verlaten om naar werk, school of supermarkt te gaan.

In de rest van Australië lijkt het coronavirus juist onder controle te zijn. In totaal werden er tot nu toe 8.400 besmettingen gemeld en zijn er 104 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Veel maatregelen zijn recentelijk versoepeld.