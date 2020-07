Gezondheidsorganisatie WHO meldt dat in de afgelopen 24 uur wereldwijd in totaal 212.326 nieuwe besmettingen met het coronavirus aan het licht zijn gekomen. Dat is een nieuw dagrecord, aldus de organisatie zaterdag.

Het is voor het eerst dat in 24 uur meer dan 200.000 nieuwe besmettingen zijn gemeld. Het record van vorige week zondag stond op 189.077. De WHO meldt dat het aantal sterfgevallen onder coronapatiënten met ongeveer vijfduizend per dag wel stabiel is gebleven.

De meeste meldingen van de afgelopen 24 uur komen uit de Verenigde Staten en Brazilië. Deze landen zijn samen goed voor bijna de helft van alle nieuwe besmettingen wereldwijd. Ook in India zijn veel mensen (22.771) positief getest op het virus.

In deze drie landen zijn in de afgelopen tijd meerdere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld, terwijl het virus zich nog steeds onder de bevolking verspreidt. Vooral de Verenigde Staten is zwaar getroffen door de pandemie.

Anthony Fauci, de belangrijkste Amerikaanse viroloog, waarschuwde deze week nog voor een heropleving van de corona-uitbraak in het land. Als mensen zich niet houden aan de huidige maatregelen, kan de verspreiding volgens de viroloog stijgen naar 100.000 nieuwe besmettingen per dag.