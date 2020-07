De politie heeft zaterdag bijna zeventig demonstranten opgepakt in Utrecht en Wageningen. In beide steden zijn vanmiddag protesten tegen de coronamaatregelen, zoals de verplichte 1,5 meter afstand.

De politie meldt dat in Utrecht meerdere groepen aanwezig waren die erop uit zijn de openbare orde te verstoren. Vijftien personen zijn opgepakt voor het verstoren van de openbare orde, geweld en poging tot geweld.

De gemeente had de Utrechtse demonstratie tegen de coronamaatregelen al op donderdag verboden, omdat het Jaarbeursplein, de plaats waar de demonstratie had moeten plaatsvinden, niet groot genoeg zou zijn. Hierdoor zouden de demonstranten zich niet kunnen houden aan de 1,5 meter afstand.

Toch kwamen enkele honderden deelnemers zaterdag naar Utrecht. Kort voor aanvang van het protest tegen de coronamaatregelen werd bekendgemaakt dat het park Oog in Al was uitgekozen als protestlocatie. Vele agenten waren op dat moment al in de stad aanwezig.

De betogers liepen gezamenlijk van Oog in Al richting het Centraal Station. Ze scandeerden onder meer dat ze vrijheid willen. Er werd tijdens de mars geen afstand van elkaar gehouden, terwijl dat momenteel in Nederland vanwege het coronavirus wel als voorwaarde geldt voor demonstraties. De demonstratie liep ten einde bij de Kanaalstraat.

Betogers botsen in Wageningen met Mobiele Eenheid

In Wageningen kwamen demonstranten bijeen op het 5 Mei Plein. Sommige mensen droegen spandoeken bij zich tegen de coronamaatregelen. Na een tijdje kwam het tot een confrontatie met de politie.

De politie meldt dat er 51 aanhoudingen zijn verricht. "Er was een groep van meer dan tweehonderd mensen", laat ze weten. "We hadden informatie dat er veel hooligans tussen zaten die de openbare orde wilden verstoren."

De personen werden aangehouden nadat ze weigerden te vertrekken. "Er zijn geen grote confrontaties geweest, er zijn wel voorwerpen gegooid naar de politie."

Volgens De Gelderlander zou het gaan om demonstranten die oorspronkelijk van plan waren om naar het verboden protest in Utrecht te gaan.