In Nederland en diverse andere (buur)landen werden de laatste weken op diverse locaties relatief grote clusters coronabesmettingen waargenomen nadat versoepelingen waren doorgevoerd. GGD-directeur Sjaak de Gouw legt in gesprek met NU.nl uit dat de coronabrandhaardjes in het verloop van de coronacrisis passen en er geen reden is tot paniek.

Een greep uit de ontdekte cluster besmettingen binnen Nederland bevatten tientallen besmettingen bij een visverwerker in Twello, drie slachthuizen die recentelijk de werkzaamheden moesten staken na ontdekte besmettingen bij het personeel en twee clusters in Katwijk.

De Gouw zegt dat de brandhaardjes na versoepelingen enigszins te verwachten zijn. "Bij grotere bijeenkomsten zijn een aantal dingen denkbaar die clusters kunnen veroorzaken, zoals iemand die tóch doorwerkt bij klachten of het net niet even nauw nemen van de geldende hygiëneregels."

Hoewel binnen Nederland vooral clusters werden waargenomen bij vis- en vleesbedrijven, waarschuwt De Gouw dat een brandhaard in principe overal kan ontstaan. De deskundige noemt een restaurant als voorbeeld. "Als een besmette ober met een loopneus daar langs alle tafels loopt, heb je de kans dat het virus zich verspreidt."

GGD's spreken dan van een verheffing, waarbij er in een regio tien tot twintig meer besmettingen worden waargenomen dan verwacht. De algehele impact lijkt echter klein: volgens De Gouw zijn er nog altijd ongeveer 1.700 personen besmettelijk voor anderen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bracht begin juni dat cijfer naar buiten, maar heeft dat aantal naar boven bijgesteld (2.800) door een nieuwe rekenmethode.

GGD monitort locatie waar besmetting plaatsvond

Daarnaast zijn de waargenomen clusters niet te vergelijken met de piek waar de GGD's in maart en april mee te maken hadden, legt De Gouw uit. "We zijn er klaar voor, het testbeleid is verruimd en we zien dat mensen na een besmetting nog altijd bereid zijn om zich aan de maatregelen te houden en contact met andere personen mijden.

Als een kleine coronabrandhaard is 'geblust', gaat de GGD in gesprek met de betrokkenen op die locatie. "Als de bron van de besmetting is gevonden, houden wij die plaats in de gaten. Dan kijken we of ziek personeel ook écht thuisblijft en hoe wij de hygiëne op locatie kunnen verbeteren."

