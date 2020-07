In de Verenigde Staten zijn donderdag meer dan 53.000 coronabesmettingen gemeld, schrijft persbureau AFP op basis van cijfers van de Johns Hopkins University. Het land noteert daarmee opnieuw een dagelijks record in het aantal besmettingen. In 37 van 50 staten van het land werd daarnaast een stijgende lijn in het aantal besmettingen waargenomen.

Meer dan negen staten meldden donderdag een recordstijging: Florida noteerde maar liefst meer dan tienduizend nieuwe besmettingen met het coronavirus, aldus Reuters.

In verschillende staten werden eerder aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen al teruggedraaid, omdat het aantal besmettingen in het gebied weer toenam. Zo mochten inwoners van Texas na een nieuwe oplaaiing van het virus niet meer naar cafés en bars, en werd het samenscholingsverbod aangescherpt. De gouverneur van de staat, Greg Abbott, voegde daar donderdag nog eens een mondkapjesplicht toe in alle county's met meer dan twintig vastgestelde besmettingen.

De vooraanstaande Amerikaanse viroloog Anthony Fauci waarschuwde eerder deze week al voor een heropleving van de uitbraak in het land. Indien de inwoners zich niet aan de coronamaatregelen houden, kan het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen volgens Fauci oplopen naar 100.000.

De Verenigde Staten is het zwaarst getroffen land als het gaat om het aantal besmettingen en coronadoden. Er zijn meer dan 2,7 miljoen besmettingen vastgesteld, ongeveer een kwart van het wereldwijde aantal besmettingen. Daarnaast overleden bijna 130.000 mensen in het land aan de gevolgen van het virus.