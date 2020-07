Het coronadashboard waarop verschillende indicatoren vermeld staan die gezamenlijk een beeld van de epidemie schetsen, is verder aangevuld. Er valt nu wekelijks af te lezen hoeveel mensen er ongeveer besmettelijk zijn. Ook zijn de resultaten van de rioolwatermetingen toegevoegd en is het platform uitgebreid met signalen van huisartsen over mogelijke besmettingen, meldt het ministerie van Volksgezondheid donderdagavond.

"Hoe meer nuttige informatie op het dashboard staat, hoe nauwkeuriger we de verspreiding van het coronavirus in Nederland in de gaten kunnen houden. Zo kunnen we steeds vroeger signalen opvangen, mochten er bijvoorbeeld onverhoopt meer besmettingen zijn. En we krijgen per regio een steeds beter beeld van hoe actief het virus is", aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Eerder konden belangstellenden bijvoorbeeld al zien wat de gemiddelde aantallen coronagerelateerde ziekenhuis- en intensive care-opnames van de afgelopen drie dagen zijn. Ook wordt het aantal positief geteste mensen van de dag ervoor, per 100.000 inwoners, al een aantal weken weergegeven in het dashboard. Daarnaast staat het reproductiegetal vermeld.

Voor deze hoofdindicatoren hebben de Rijksoverheid, het RIVM en de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's) signaalwaarden opgesteld die kritieke grenzen aangeven. Het virus wordt onder controle geacht, als cijfers langdurig onder deze grens blijven.

De komende tijd wordt nog meer informatie aan het dashboard toegevoegd.