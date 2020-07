Hoewel minister Wopke Hoekstra van Financiën ziet dat KLM de vruchten heeft geplukt van het huwelijk met Air France, ziet hij dat het Nederlandse deel in de luchtvaartcombinatie beter presteert dan het Franse, zei de bewindsman woensdagavond in de Kamer tijdens het debat over de noodsteun aan KLM.

"Eerlijk is eerlijk, mijn zorgen over het Franse deel van de onderneming zijn groter dan over het Nederlandse deel", zei Hoekstra. "Er is economisch veel werk aan de winkel."

KLM was in 2003 verliesgevend en moest daarom op zoek naar een partner om te kunnen overleven. Dat lukte na een moeizame zoektocht uiteindelijk met Air France.

"De hele onderneming, en zeker ook het Nederlandse deel, heeft aanzienlijke stappen vooruit gemaakt. KLM is hard gegroeid, harder dan het Franse zusterbedrijf en vooral de afgelopen jaren is KLM meer winstgevend geworden dan Air France."

De combinatie Air France-KLM noemt de bewindsman "heel logisch". KLM heeft een goede verbinding met Azië en de Verenigde Staten, Air France heeft een grote thuismarkt en vliegt daarnaast veel naar Afrika. "Daaruit kun je concluderen dat er veel te zeggen is voor dit type huwelijk. Tegelijkertijd is er wel substantieel werk aan de winkel om het beter te laten functioneren", zei Hoekstra.

Dat werk zit hem bijvoorbeeld in het contact met de Franse collega's. Hoekstra: "Vanwege de cultuurverschillen, de afstand en de perceptie op het verleden gaat dat niet zonder slag of stoot. Daar ligt nog wel een opdracht."

Vooralsnog is de beste kaart van Hoekstra het huwelijk beter maken, vindt hij. In welke vorm precies, bijvoorbeeld meer onafhankelijk van elkaar maar nog wel in dezelfde onderneming, zal moeten blijken. Maar uit elkaar gaan wil de bewindsman in alle gevallen uitsluiten. "Experts zeggen dat KLM en Air France meer zijn dan een plus een. Dat verlies je dan."

KLM-personeel moet loonoffer brengen

Vorige week maakte het kabinet bekend dat KLM noodleningen van de overheid van in totaal 3,4 miljard euro ontvangt. Aan die hulp zitten wel voorwaarden. Het luchtvaartbedrijf moet verduurzamen, het aantal nachtvluchten moet omlaag, bonussen en het opkopen van dividend wordt verboden en personeel dat het meest verdiend moet salaris inleveren.

In totaal moet KLM de kosten met 15 procent verlagen om na de coronacrisis weer concurrerend te zijn.

Het kabinet heeft een aantal "piketpalen" geslagen in de onderhandelingen met de KLM-directie over de miljardenleningen. Bijvoorbeeld dat werknemers die minstens drie keer modaal verdienen (ongeveer een ton bruto per jaar) minimaal 20 procent salaris moeten inleveren.

De vakbonden vinden dat zij onterecht zijn gepasseerd in de onderhandelingen tussen het kabinet en KLM, zo lieten verschillende werknemersorganisaties eerder op de dag weten. Maar Hoekstra vindt dat hij genoeg ruimte heeft overgelaten voor de ondernemingsraad en de vakbonden om de plannen verder uit te werken.