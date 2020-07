Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil kijken naar oplossingen als ondernemers in de problemen komen als zij in het najaar hun uitgestelde belastingen moeten terugbetalen, maar waarschuwt tegelijkertijd dat bedrijven door de coronacrisis nu eenmaal ook failliet zullen gaan.

"Als een sector net opkrabbelt en ernstig in de problemen zou kunnen komen doordat het uitstel van de belastingen dan verloopt, dan gaan we daar natuurlijk een list op verzinnen", zei Hoekstra woensdag in de Kamer tijdens een debat over de Voorjaarsnota.

Na de zomer krijgt de Kamer hier bericht over, beloofde de minister.

Een van de onderdelen in de twee noodpakketten die het kabinet tot nu toe heeft opgetuigd, is de mogelijkheid voor ondernemers om hun belastingen op een later moment te betalen.

PVV'er Tony van Dijck vroeg Hoekstra om een "exitplan" voor bedrijven omdat ondernemers dit najaar worden geconfronteerd met het aflossen van hun bankleningen en verhuurders de achterstallige huur zullen innen. "Als dat allemaal samenkomt en de Belastingdienst komt met dikke blauwe enveloppen, dan vallen bedrijven alsnog om en zullen mensen naar huis worden gestuurd."

Hoekstra wil in de volgende fase als het tweede noodpakket per 1 oktober afloopt kijken wat "verstandig en redelijk" is, maar wilde daar verder niet concreet op ingaan. "Ik wil me niet vastpinnen op wat precies voor wie nodig is."

De bewindsman herhaalde zijn waarschuwing dat de overheid niet alle bedrijven zal redden. "Maak je geen illusie, er zullen bedrijven failliet gaan." Het betalen van de uitgestelde belastingen speelt daar volgens Hoekstra een rol in, maar de primaire oorzaak zijn de gevolgen van de coronacrisis.

Begrotingstekort duikt met 68 miljard euro in de min

De Voorjaarsnota gaat over de tussentijdse wijzigingen van de lopende begroting. Normaal wordt er met enkele honderden miljoenen euro's geschoven bij verschillende ministeries, maar dat valt in het niet bij deze editie.

De rijksbegroting is meerdere keren opengebroken om de coronacrisis met vele miljarden euro's financieel het hoofd te bieden. De teller staat op dit moment op ruim 20 miljard euro aan kosten voor steunmaatregelen en gemiste belastinginkomsten. Daar zitten de onlangs toegekende noodleningen voor KLM à 3,4 miljard euro nog niet bij.

"Het kabinet rondt bedragen af op miljarden", concludeerde GroenLinks-Kamerlid Bart Snels dan ook. Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort dit jaar oploopt tot 68 miljard euro, aan het begin van dit jaar werd nog gerekend met een overschot van 2 miljard.