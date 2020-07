Tienduizenden Nederlanders raakten de afgelopen maanden besmet met het coronavirus. Mogen deze ex-patiënten weer handen schudden en dichter dan 1,5 meter bij andere mensen in de buurt komen? Of blijven de richtlijnen ook voor deze groep gelden?

Wie besmet is geweest met het coronavirus en is genezen, heeft in principe antistoffen aangemaakt en zou om die reden immuun genoemd kunnen worden. Je zou zelfs kunnen denken dat voor deze groep de richtlijnen van de overheid niet meer gelden, omdat er in theorie toch geen overdracht van het virus meer mogelijk is.

Toch geeft het RIVM met klem het advies dat ook deze groep Nederlanders zich nadrukkelijk aan de vaste coronarichtlijnen blijft houden. Er mogen geen handen worden geschud, de 1,5 meter afstand moet worden gehandhaafd en bij griep- of verkoudheidsklachten is thuisblijven de beste optie.

"We gaan er op basis van de kennis die we nu hebben van uit dat iemand die het coronavirus heeft gehad, immuniteit heeft opgebouwd", legt een woordvoerder van het RIVM uit.

Reactie patiënten op besmetting verschilt flink

"Maar 100 procent zekerheid over de mate van immuniteit hebben we niet. Daarvoor zijn er simpelweg nog te weinig gegevens over het virus en het effect voorhanden. We kunnen zelfs niet met zekerheid uitsluiten dat je nog een tweede keer besmet kunt raken."

Het effect van een besmetting op coronapatiënten kan enorm verschillen. Sommige besmette mensen hebben slechts milde klachten terwijl andere patiënten wekenlang op de intensive care (ic) liggen voordat ze genezen.

'Milde klachten betekent minder antistoffen'

"Wie milde klachten heeft en daarvan geneest, heeft minder antistoffen opgebouwd dan een patiënten die wekenlang ernstig ziek is", verduidelijkt de zegsvrouw. "We kunnen ook nog weinig met zekerheid zeggen over de opbouw van groepsimmuniteit. Ook hiervoor verrichten we nu op grote schaal onderzoek."

In Nederland zijn de afgelopen vier maanden ruim 50.000 bevestigde besmettingen geconstateerd. Ruim zesduizend mensen overleden als gevolg van het virus.