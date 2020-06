De grootste homobar in Peru is weer geopend, maar dient vooralsnog als supermarkt. Op deze manier wil de eigenaar voorkomen dat ze personeel moet ontslaan.

De nachtclub ValeTodo DownTown in de Peruaanse hoofdstad Lima moest sluiten vanwege de coronamaatregelen en zal voorlopig ook niet opengaan voor feesten en cocktails. Maar inmiddels zijn op de dansvloer planken vol met kruidenierswaren en huishoudelijke producten te vinden.

De 120 personeelsleden van de bar die de afgelopen tijd thuis hebben gezeten, zullen de winkel bedienen en krijgen op deze manier weer een inkomen. Onder anderen dragqueen Belahuh McQueen zal vakken vullen en achter de kassa zitten, maar dan wel in hoge hakken en een glitterjurk. De achtergrondmuziek in de winkel zal verzorgd worden door de club-dj.

De lockdown in Peru wordt per 1 juli langzaam versoepeld nu het virus zich lijkt te stabiliseren, maar café's en nachtclubs moeten voorlopig gesloten blijven. In Peru zijn inmiddels 9.677 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

