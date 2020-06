Een paar bijeenkomsten waarbij in de afgelopen weken veel mensen aanwezig waren, lijken niet tot nieuwe besmettingen van het coronavirus te hebben geleid. Toch wijzigt het RIVM het advies voor grote evenementen niet: 1,5 meter afstand houden blijft het devies. "Het risico blijft hetzelfde: het virus kan in no-time weer oplaaien", reageert het instituut op vragen van NU.nl.

Het drukke hemelvaartweekend en de grote antiracismedemonstraties op de Dam in Amsterdam en Rotterdam, waar niet iedereen zich aan de coronarichtlijnen kon houden, hebben geen effect gehad op het aantal besmettingen in Nederland.

Ook in het buitenland zijn soortgelijke incidenten - veel mensen die samenkwamen zonder dat dit consequenties leek te hebben - geweest. Zo kwamen na de bekerfinale in Italië duizenden voetbalfans bijeen, vooralsnog zonder dat dit een noemenswaardige stijging van het aantal besmettingen tot gevolg had.

Toch vallen uit deze incidenten geen harde conclusies te trekken, waarschuwt het RIVM met klem. "Dat het een paar keer goed is gegaan, betekent nadrukkelijk niet dat het niet weer heel snel mis kan gaan", legt een woordvoerder uit. "We hebben half maart gezien dat het aantal besmettingen in een paar dagen heel hard op kan lopen. Die situatie kan zich heel snel weer voordoen als we weer de controle over het virus verliezen; het risico daarop is onverminderd hoog."

64 Drukte door protest op de Dam in Amsterdam

Er zijn ook evenementen in Europa waarbij het wél misging

Ook hiervan zijn in Europa voorbeelden te noemen. Een voetbalfinale in Belgrado die werd bijgewoond door 25.000 mensen leverde het op dat moment coronavrije Montenegro weer nieuwe besmettingen op.

In Zürich moesten vorige week driehonderd clubgangers in quarantaine nadat meerdere bezoekers van een groot feest positief testten op het coronavirus.

46 Volgepakt stadion bij derby tussen Partizan en Rode Ster Belgrado

'Als het een keer fout gaat, gaat het meteen érg fout'

Als grote evenementen weer massaal worden toegestaan, op basis van een paar incidenten die zonder problemen zijn verlopen, komen er veel extra plekken bij waar het risico op extra besmettingen groot is.

"Er zijn weinig mensen in Nederland die besmet zijn. Maar ze zijn er wel, en daarmee bestaat het risico op overdragen van het virus. Als het dan een keer fout gaat, gaat het weer heel snel heel erg fout", schetst het RIVM een doemscenario. "En dat willen we koste wat het kost voorkomen. Die situatie zal niet veranderen zolang er geen vaccin of medicijn tegen het coronavirus is ontdekt."