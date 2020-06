Verpleegkundigen op intensivecareafdelingen moeten minder in deeltijd en meer fulltime gaan werken om zo de capaciteit op de intensive care (ic) te vergroten. Dat adviseert het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in een rapport dat dinsdagmiddag is aangeboden aan minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport).

De ic-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen bestaat op dit moment uit 1.150 bedden, maar om coronapatiënten in de toekomst ic-zorg te kunnen bieden én om de reguliere zorg door te kunnen laten gaan, moet die capaciteit structureel omhoog naar 1.350 bedden.

Als er echt veel coronapatiënten intensieve zorg nodig hebben, moet de capaciteit op de intensive cares kunnen worden verhoogd tot zeventienhonderd bedden. Dat is echter niet op structurele basis.

Als moet worden opgeschaald naar zeventienhonderd ic-bedden, komt de reguliere zorg volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het LNAZ, wel "in het gedrang". "Maar de acute en semi-acute zorg kan dan wel worden voortgezet."

Voor de structurele verhoging van het aantal ic-bedden is vooral het werven van voldoende personeel een knelpunt, schrijft het LNAZ. Om dat probleem op korte termijn op te kunnen lossen, moeten ziekenhuizen ic-verpleegkundigen stimuleren om meer fulltime in plaats van deeltijd te gaan werken.

Flexibele roosters moeten verpleegkundigen stimuleren

Op dit moment is de gemiddelde omvang van een contract 0,78 fte (fulltime-equivalent). Als 20 procent van de ic-verpleegkundigen hun contracturen met acht uur per week uitbreidt, levert dat dusdanig veel fte op, dat er voldoende verpleegkundigen zijn om structureel te kunnen opschalen tot 1.350 bedden.

Als ziekenhuizen flexibele roosters invoeren en verpleegkundigen invloed laten hebben op werktijden en inzetbaarheid, worden verpleegkundigen gestimuleerd om meer te gaan werken, schrijft het LNAZ. Ook betere mogelijkheden voor kinderopvang kunnen daarbij helpen.

"Ook het stimuleren van combinatiebanen met functies op andere afdelingen van het acute cluster, kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen die meer uren willen werken", aldus het LNAZ.

Ic-patiënten moesten afgelopen voorjaar worden overgeplaatst naar Duitsland omdat Nederlandse bedden vol waren. (Foto: Pro Shots)

Op hoogtepunt ruim dertienhonderd patiënten op ic

Maandag lagen er 32 coronapatiënten op de intensivecareafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Op het hoogtepunt, begin april, waren dat er ruim dertienhonderd. Een groot deel van de reguliere zorg moest daardoor worden gestaakt.

Gevreesd werd voor een scenario waarin daadwerkelijk te weinig ic-bedden waren, waardoor sommige patiënten simpelweg niet geholpen konden worden.

Met name Brabantse ziekenhuizen werden overspoeld met coronapatiënten die intensieve zorg nodig hadden. Omdat alle ic-bedden daar al gauw bezet waren, moesten patiënten worden overgeplaatst naar andere regio's en zelfs Duitsland.

Het LNAZ hoopt dat Duitse ziekenhuizen Nederlandse patiënten in de toekomst opnieuw willen opvangen, mocht dat nodig zijn.