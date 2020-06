Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) wil knokken voor de cultuursector, die hard wordt getroffen door de coronacrisis. Tegelijkertijd waarschuwt de bewindsvrouw dat niet alle instellingen kunnen worden gered met de noodmaatregelen van de overheid.

"We realiseren ons allemaal dat er meer steun nodig is voor deze sector", zei Van Engelshoven maandag tijdens een debat over corona en de cultuursector.

Maar er is volgens haar meer nodig dan alleen het compenseren van de omzet van cultuurinstellingen en werknemers. De sector moet "wendbaar en weerbaar" worden, want de coronaregels zullen nog wel even blijven gelden. "Met 1,5 meter afstand zal de sector niet snel weer rendabel worden", aldus Van Engelshoven.

De minister is met de gesubsidieerde en niet gesubsidieerde cultuurinstellingen, de provincies en de gemeenten in gesprek over wat er nodig is. Van Engelshoven waarschuwt dat ondernemingen het niet zullen halen, ondanks de overheidssteun. "We kunnen niet alles redden, die opgave is te groot."

Mogelijk extra hulp op Prinsjesdag gepresenteerd

Eventuele extra maatregelen worden op Prinsjesdag gepresenteerd, als het kabinet op de derde dinsdag in september de plannen voor 2021 bekendmaakt. Die plannen zullen worden gegoten in een derde noodpakket waar het kabinet momenteel aan werkt. Het huidige, tweede pakket loopt tot 1 oktober.

Wat er dan precies nodig is, kon Van Engelshoven nog niet zeggen. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus en van de Nederlandse economie, zoals minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) dat vorige week ook al zei.

Van Engelshoven wees erop dat er vanuit de eerste twee noodpakketten om de economie te steunen ook "honderden miljoenen" naar de cultuursector gaan. Dat is exclusief de 360 miljoen euro uit verschillende regelingen speciaal voor deze sector. "In totaal gaat het om ruim 600 miljoen euro. We moeten niet doen alsof dat klein bier is. Dat is heel veel geld."

Oppositie wil honderden miljoenen meer

GroenLinks, SP en PvdA willen dat er in totaal 700 miljoen euro extra wordt uitgetrokken. Onder andere voor de vele zzp'ers in de sector die bijna geen werk meer hebben. Volgens GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet verliezen freelancers gemiddeld 20.000 euro door de coronacrisis en krijgen ze daar 5.000 euro overheidssteun voor terug. "Er moet meer gebeuren want we dreigen een heel waardevolle sector te verliezen", zei Ellemeet.

PvdA-leider Lodewijk Asscher benadrukte dat er haast is geboden, want bedrijven vallen al om. "De problemen schreeuwen ons in het gezicht." Asscher vroeg zich af of er wel gevochten wordt voor de 300.000 werknemers in de sector. "De banen smelten weg voor onze ogen en wij kijken ernaar."

SP'er Peter Kwint vreest dat er tussen nu en Prinsjesdag acuut theatergezelschappen, (pop)podia en evenementenorganisaties in de problemen komen. "Instellingen mogen niet failliet gaan omdat wij zo lang zomervakantie hebben", zei Kwint.

Zelfs Selima Belhaj van regeringspartij D66 vindt dat er extra hulp nodig is. "De cultuur is een van de weinige sectoren die zo direct getroffen worden."

Belhaj sloot zich aan bij de oproep van Asscher, Ellemeet, Kwint en Partij voor de Dieren-Kamerlid Lammert van Raan om een herstelpakket voor de kunst- en cultuursector op te tuigen en de Tweede Kamer hier voor Prinsjesdag over te informeren. Donderdag wordt er over dit voorstel gestemd.

Meerderheid voor subsidie aan Scapino Ballet

In datzelfde debat was een meerderheid van de Tweede Kamer voor een subsidie voor het Scapino Ballet in Rotterdam en het jaarlijkse muziekfestival Eurosonic/Noorderslag voor de komende vier jaar. De Raad voor Cultuur bracht eerder deze maand nog een negatief advies uit voor een bijdrage aan beide culturele instellingen.

Normaal gesproken worden de adviezen van de Raad voor Cultuur opgevolgd door de minister van Cultuur. Scapino Ballet en Eurosonic/Noorderslag zouden dan overgeleverd zijn aan een kleine bijdrage van de gemeente Rotterdam.