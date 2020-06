Corendon gaat alsnog vliegvakanties naar Turkije aanbieden. Dat heeft topman Steven van der Heijden zondag gezegd in het programma Dit is de Dag op Radio 1.

Volgens de topman wordt Corendon onrechtvaardig behandeld ten opzichte van andere vliegmaatschappijen die wel naar Turkije mogen vliegen. "De realiteit is dat in de week nadat wij weer willen gaan vliegen er maar liefst zeventig vluchten rechtstreeks naar Turkije vliegen, waarvan verreweg het grootste gedeelte gewoon vakantievluchten zijn of vluchten van Nederlanders met een Turkse achtergrond die daar op vakantie gaan bij familie", verklaart Van der Heijden.

Hij denkt dat het niet duidelijk is dat er zo veel vluchten naar Turkije gaan, waardoor Corendon nu meer op de radar staat. "Wij vallen op omdat wij een besluit nemen op basis van pakketreizen, dus wij bieden volledige vakanties aan", aldus de topman. "Wij hebben ook een persbericht uitgegeven en onze klanten geïnformeerd. Dat kreeg de aandacht. Die andere maatschappijen doen het gewoon. Waarom is het niet veilig voor onze klanten en klaarblijkelijk wel veilig voor klanten van andere maatschappijen?"

Coronatest in plaats van quarantaine

Corendon kondigde vrijdag aan de vakantievluchten richting Turkije vanaf 10 juli te willen hervatten, ondanks het oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) dat het ministerie voor het land heeft afgegeven. Reizigers krijgen vlak voor de terugreis of bij thuiskomst een gratis coronatest, waardoor ze niet meer verplicht in quarantaine zouden hoeven.

De test is echter geen alternatief voor de quarantaine en is onverantwoord, zei het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Reizigers die via Corendon op vakantie gaan naar Turkije moeten daarom bij terugkomst twee weken in quarantaine. Het bedrijf liet daarop weten in overleg te gaan over de hervatting van de vliegvakanties naar Turkije. Vooralsnog blijft het bedrijf echter bij het besluit.

Corendon gaat maandag nog wel in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarna komt het bedrijf met een definitief besluit. "Maar in principe gaan we gewoon aan de gang", aldus Van der Heijden. Alleen als ook andere vliegmaatschappijen geen vluchten naar Turkije mogen aanbieden, zal Corendon dat besluit overwegen. "Het kan niet zo zijn dat, bij wijze van spreken, de Jumbo dicht moet en de Albert Heijn open mag blijven", aldus Van der Heijden.