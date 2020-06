In Nederland lijkt de uitbraak van het coronavirus al een tijd over de piek heen te zijn en veel maatregelen zijn al versoepeld of worden per 1 juli teruggedraaid. Toch zijn er wereldwijd nog steeds enkele landen waar het virus zich snel verspreidt. Een overzicht van een aantal landen die op dit moment zwaar worden getroffen.

Verenigde Staten draaien versoepelingen terug

Wereldwijd werd zondag de grens van tien miljoen bevestigde besmettingen met het COVID-19-virus gepasseerd. Dat blijkt uit cijfers van Johns Hopkins Univeristy. Een kwart daarvan, ruim 2,5 miljoen, werd in de Verenigde Staten geregistreerd. Het land heeft daarmee de meeste besmettingen wereldwijd. In de VS overleden tot dusver 125.539 mensen aan het coronavirus.



Eerder deze week werd al in zestien staten melding gemaakt van een toename in het aantal nieuw vastgestelde coronabesmettingen per dag. Zaterdag was er met name een piek te zien in de staten Florida, Georgia, Nevada en South Carolina. Ook in Florida en Arizona steeg het aantal besmettingen in recordtempo.



Tien staten zijn inmiddels begonnen met het terugdraaien van versoepelingen van de coronamaatregelen, nadat het land een grote toename zag in het aantal nieuwe besmettingen. Eerder deze maand werden in vrijwel alle staten juist versoepelingen ingevoerd.

Brazilië vreest voor tweede golf in stedelijke gebieden

In Brazilië is het coronavirus inmiddels ook bij meer dan 1,3 miljoen mensen vastgesteld. Het virus heeft er tot nu toe 57.070 dodelijke slachtoffers geëist. Zaterdag zijn er 1.109 doden en 38.693 besmettingen bij gekomen. Daarnaast wordt er gevreesd voor een tweede golf in de stedelijke gebieden, nu de samenleving daar deels weer op gang komt, terwijl het coronavirus zich in de kleinere dorpen nog steeds snel verspreid.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro wordt bekritiseerd vanwege zijn aanpak van virus. Hij verzette zich sterk tegen de coronamaatregelen in zijn land, dat economisch zwaar lijdt onder de crisis. Volgens de centrale bank van Brazilië zal de economie dit jaar 6,4 procent krimpen en de afgelopen maanden zijn er bijna vijf miljoen mensen hun baan kwijt geraakt. In totaal is nu 12,6 procent van de bevolking werkloos.

India focust zich op het voorkomen van doden

India passeerde zaterdag de 500.000 besmettingen. Er kwamen die dag ruim zeventienduizend bevestigde besmettingen bij. Vooral in de grote steden, zoals in de hoofdstad New Delhi, stijgt het aantal besmettingsgevallen snel. Met behulp van het leger worden er tijdelijke veldhospitalen gebouwd, om de druk op de ziekenhuizen te verlichten.

Experts die de overheid van India adviseren verwachten dat het aantal besmettingen gestaag zal blijven toenemen. Er wordt rekening gehouden met tussen de 770.000 tot 925.000 besmettingen halverwege juli. De overheid zou zich volgens de experts nu met name moeten richten op het voorkomen van doden en niet op het indammen van de verspreiding van het virus.

Mexico meldt nog duizenden besmettingen per dag

Ook in Mexico ligt het aantal dagelijkse besmettingen en doden nog steeds hoog. Zaterdag meldde het land 4.410 nieuwe besmettingen en 602 nieuwe sterfgevallen. Een dag eerder ging het om 5.441 besmettingen en 719 doden. In totaal heeft Mexico nu 212.806 bevestigde besmettingen en 26.381 doden.

Donderdag is het land begonnen met het uitvoeren van contactonderzoeken. Dit gebeurde nadat de Mexicaanse minister van Financiën Arturo Herrera positief was getest.

Volgens critici zou de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador het virus niet serieus genoeg hebben genomen en een slecht voorbeeld hebben gegeven door in het openbaar geen gezichtsmasker te dragen. De president en minister van Financiën werden vorige week nog samen gefotografeerd.

Zuid-Afrika versoepelt maatregelen, ondanks grote stijging in besmettingsaantallen

In Zuid-Afrika mogen maandag de casino's en bioscopen weer open. Ook mogen mensen weer in restaurants eten. Eerder deze maand vonden er ook al enkele andere versoepelingen van de coronamaatregelen plaats.

Terwijl de samenleving in Zuid-Afrika langzaam weer op gang komt, neemt het aantal besmettingen juist toe. Donderdag werden er 6.500 nieuwe besmettingen gemeld, terwijl het aantal dagelijkse besmettingen in april minder dan duizend was. In totaal zijn er nu 118.375 bevestigde besmettingen en 2.292 doden.

De reden dat er alsnog versoepelingen plaatsvinden, is dat de toerismesector, waar Zuid-Afrika grotendeels afhankelijk van is, sterk lijdt onder de coronamaatregelen. Veel bedrijven dreigen te moeten sluiten.

