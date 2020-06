Het aantal aanhoudingen na de demonstratie van afgelopen week tegen de coronaspoedwet op het Haagse Malieveld is verder opgelopen tot 437, maakt de politie bekend. Deze zaterdag werd opnieuw één persoon opgepakt, die met één andere persoon nog vastzit.

Die persoon was onderdeel van een groep van elf personen, die verdacht werden van openbare geweldpleging. Alle overige arrestaties werden verricht omdat demonstranten weigerden te vertrekken, maar velen werden snel heengezonden.

De zaterdag aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij de ongeregeldheden die ontstonden na de demonstratie. Agenten konden de 61-jarige Hagenaar door middel van camerabeelden opsporen. Verdere arrestaties worden niet uitgesloten.

Vorige week zaterdag was er aanvankelijk nog sprake van een gemoedelijke sfeer. Die sloeg echter om toen het drukker werd en agenten demonstranten vroegen om te vertrekken.

'Agenten zijn aangevallen en met stenen en rookbommen bekogeld'

De politie meldt dat demonstranten met rookbommen en stenen gooiden en daarnaast de oproerpolitie te lijf gingen. Onder de demonstranten zouden groepen supporters van verschillende voetbalclubs zijn geweest, die onrust wilden stoken.

Den Haag had de demonstratie verboden en dat verbod werd later door de rechter bekrachtigd, omdat het niet mogelijk zou zijn om 1,5 meter afstand te houden. Later stond burgemeester Johan Remkes de demonstratie alsnog toe, mits demonstranten afstand tot elkaar hielden.

Daar bleek tijdens de demonstratie geen sprake van, constateert de politie.

