In het Zwitserse Zürich wordt gevreesd dat een uitgaansnacht gaat leiden tot een snelle toename van het aantal waargenomen COVID-19-besmettingen. Een man die een nachtclub bezocht, bleek vier dagen later besmet te zijn met het coronavirus. Driehonderd clubgangers moeten preventief in quarantaine. Vijf andere gasten die de club bezochten zijn al positief getest op het virus nadat zij klachten ontwikkelden.

De man ging 21 juni naar de populaire Flamingo Club in het centrum van de stad. Deze week versoepelde de Zwitserse regering enkele coronamaatregelen, waaronder de capaciteit voor nachtclubs: duizend personen mogen nu op één locatie aanwezig zijn.

Nadat de coronabesmetting aan het licht kwam, kon snel contact- en brononderzoek opgestart worden omdat de club lijsten moet bijhouden van gasten die aanwezig zijn.

Inclusief personeel gaat het om bijna driehonderd personen, die nu tien dagen lang zoveel mogelijk thuis moeten blijven en op het hart gedrukt zijn om hygiënestandaarden te volgen, aldus de regionale regering.

In een verklaring vragen autoriteiten aan inwoners om zoveel mogelijk de basisregels na te volgen. Er wordt onder meer gewezen op de regel dat er mondkapjes gedragen moeten worden, als er geen afstand tot elkaar gewaarborgd kan worden.

Voor nu blijven de clubs in Zürich gewoon open. Als de autoriteiten nog een dergelijk incident op de radar krijgen óf het aantal besmettingen snel stijgt, kunnen alle uitgaansgelegenheden in de stad gesloten worden, aldus Zwitserse media. Het land telt tot dusver 31.555 besmettingen en 1.682 sterfgevallen.

