De Amerikaanse staten Arizona, Arkansas, Delaware, Idaho, Louisiana, Maine, Nevada, New Mexico, North Carolina en Florida zetten de versoepelingen van de coronamaatregelen stil of draaien ze weer terug, vanwege het stijgende aantal nieuw vastgestelde besmettingen, meldt CNN zaterdag.

Eerder werd al bekend dat de staat Texas versoepelingen ging terugdraaien na een nieuwe oplaaiing van het coronavirus. Het samenscholingsverbod werd aangescherpt, restaurants mogen de helft van de capaciteit gebruiken en cafés en bars moeten gesloten worden.

De laatstgenoemde verscherping voert Florida ook door. Het besluit wordt gesteund door de belangrijkste Amerikaanse viroloog, Anthony Fauci. De gezondheidsexpert zag de laatste weken Amerikanen massaal basisregels negeren. "Mijd drukke plaatsen, draag mondkapjes. Als we (de VS, red.) de regels niet opvolgen is dat hét recept voor een ramp", stelt Fauci.

In de staten Florida en Arizona werden zaterdag recordstijgingen in het aantal coronabesmettingen gemeten. De circa 9.585 en 3.591 nieuw vastgestelde besmettingen droegen tevens bij aan een nieuw dagrecord in de VS: Er zouden 45.000 nieuwe ziektegevallen zijn geregistreerd, schrijft persbureau Reuters.

Eerder deze week waarschuwde vicepresident Mike Pence al dat in zestien staten melding werd gemaakt van een toename in het aantal nieuw vastgestelde coronabesmettingen per dag. Het is niet duidelijk of de tien staten die nu versoepelingen uitstellen of terugdraaien, tot zijn lijst behoren. Vooral in de zuidelijke staten laait het virus op.

De VS telt inmiddels meer dan 2,5 miljoen besmettingen: meer dan een kwart van alle besmettingen wereldwijd (bijna 10 miljoen). In de Verenigde Staten stierven zeker 125.000 personen, opnieuw meer dan een kwart dan het wereldwijde aantal (bijna 500.000).

