Corendon zegt in overleg te gaan over de hervatting van de vliegvakanties naar Turkije. Reden voor de gesprekken is de "ongekend felle reactie vanuit het kabinet", laat Corendon vrijdagavond weten. Over enkele dagen neemt het bedrijf een definitief besluit over de vakantievluchten richting het land.

Corendon kondigde vrijdag aan de vakantievluchten richting Turkije vanaf 10 juli te willen hervatten, ondanks het oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) die het ministerie heeft uitgegeven voor het land. Reizigers krijgen vlak voor de terugreis of bij thuiskomst een gratis coronatest, waardoor ze volgens het bedrijf niet meer in verplichte quarantaine hoeven.

De coronatest van Corendon is echter geen alternatief voor de quarantaine en is onverantwoord, zei het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag. Reizigers die via Corendon op vakantie gaan naar Turkije, moeten daarom bij terugkomst gewoon twee weken in quarantaine.

In een reactie noemt Corendon het oranje reisadvies, dat voor alle landen buiten Europa geldt, een "generiek besluit". "Uit alle ons ter beschikking staande bronnen ontstaat het beeld dat in de Turkse kustgebieden sprake is van een laag aantal besmettingen en daarmee vergelijkbaar met vele Europese landen die wel een versoepeld reisregime kennen met een 'geel'", aldus Corendon.

Daarnaast zegt het bedrijf dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, omdat andere vliegtuigmaatschappijen wel richting Turkije vliegen. Reizigers boeken hierdoor tickets bij deze "losse" vluchten, en worden op het vliegveld niet gevraagd naar de reden waarom ze reizen, stelt Corendon.

Ondanks de afkeurende reacties vanuit het parlement en kabinet, zegt het bedrijf dat veel klanten positief hebben gereageerd en dat er al "honderden" mensen een vakantie naar Turkije hebben geboekt.

