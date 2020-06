Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag, zegt dat de oproep van actiegroep Viruswaanzin om zondag alsnog naar het Malieveld te komen om te demonstreren "onverantwoord" is. Hij roept demonstranten vrijdagavond wederom op om zondag niet naar het protest tegen de coronamaatregelen en de coronaspoedwet te gaan.

Remkes verbood vrijdag de door Viruswaanzin aangemelde demonstratie die aanstaande zondag op het Malieveld plaats zou moeten vinden. De demonstratie zou vanwege de verwachte omvang een "gevaar" voor de volksgezondheid vormen.

De organisatie van het protest riep vervolgens op om zondag alsnog naar het Malieveld te komen, en op 'persoonlijke titel' te demonstreren. "De rechter heeft Viruswaanzin verboden om de demonstratie te organiseren. Wij, op persoonlijke titel, zijn zondag op het Malieveld", aldus Viruswaanzin in een bericht op Facebook.

Omdat de demonstratie is verboden, is ook het aanwezig zijn op persoonlijke titel een strafbaar feit, laat Remkes weten. "Extra wrang is dat de mensen die oproepen om 'gewoon te gaan en je niets aan te trekken van een verbod' omdat dit een aanval op de rechtsstaat zou zijn feitelijk een situatie van wetteloosheid en chaos creëren. Dat is volstrekt onverantwoord."

70 Relschoppers op de vuist met ME in Den Haag

Wederom signalen dat relschoppers op protest af zouden komen

Daarnaast zijn er volgens Remkes weer signalen dat er niet alleen betogers op de demonstratie af zouden komen, maar ook "groepen die uit zijn op chaos en geweld". Vorige week liep het protest uit de hand, toen niet alleen betogers, maar ook voetbalhooligans richting de stad trokken. In totaal werden meer dan vierhonderd mensen opgepakt.

Iedereen die zondag toch richting de stad trekt, zal worden aangesproken door de politie en gevraagd worden om te keren, schrijft Remkes. "Wie dat gebod negeert doet dat op eigen risico."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.