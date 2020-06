Nederlanders die ondanks het oranje reisadvies (alleen noodzakelijke reizen) met Corendon naar Turkije op vakantie gaan, moeten na thuiskomst gewoon twee weken in quarantaine. De vervangende coronatest die het bedrijf aanbiedt, geldt niet als een alternatief en is "onverantwoord", meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag.

Corendon maakte vrijdagochtend bekend vanaf volgende maand weer vakantievluchten naar diverse plaatsen in Turkije uit te zullen voeren, hoewel de Nederlandse overheid niet-essentiële reizen naar het land afraadt in verband met het coronavirus.

Het bedrijf belooft reizigers vlak voor de terugreis of na thuiskomst een gratis coronatest aan te bieden. Volgens Corendon hoeft de persoon in kwestie niet in quarantaine als de testuitslag negatief blijkt. Maar het bedrijf gaat niet over wie wel of niet in quarantaine moet, benadrukt het ministerie. De reisorganisatie is daar inmiddels op gewezen.

"Testen is een momentopname, een negatieve uitslag betekent dus niet dat je drie dagen later niet alsnog besmet bent", benadrukt een woordvoerder van het ministerie. De testen van Corendon bieden volgens het ministerie slechts schijnveiligheid.

Niet alleen reizigers uit Turkije moeten bij terugkomst twee weken uit voorzorg in quarantaine. Deze maatregel geldt ook voor reizigers uit andere landen met een groot risico.

