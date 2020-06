India gaat bij alle 29 miljoen inwoners van de stad New Delhi een gezondheidscheck uitvoeren vanwege het coronavirus. Dat schrijft The Guardian donderdag.

Ambtenaren gaan voor 6 juli persoonlijk op bezoek bij ieder huishouden in de hoofdstad van India. Van alle inwoners van New Delhi worden gegevens genoteerd over hun gezondheid. Mensen die symptomen van het COVID-19-virus vertonen worden getest.

New Delhi is, net zoals de rest van India, zwaar getroffen door het coronavirus. Tot nu toe zijn er in de stad 70.390 besmettingen vastgesteld. Donderdag werden er in heel India 16.922 nieuwe besmettingen gemeld, waardoor het totale aantal bevestigde besmettingsgevallen in het land nu op 473.105 staat. Alleen in de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland zijn meer besmettingen bekend.

Het gemelde aantal op donderdag is het grootste aantal besmettingen sinds het begin van de uitbraak in India. Woensdag werd er ook een recordaantal van meer dan zestienduizend besmettingen gemeld.

Desondanks worden de maatregelen in India de komende tijd versoepeld. Volgens de autoriteiten komt de toename in het aantal besmettingen door een toename in het aantal coronatesten.

Aantal ziekenhuisbedden uitgebreid

Wel zijn er plannen om hotels en stadiums tijdelijk als veldhospitaal in te richten. Volgende week moeten er meer dan twintigduizend extra ziekenhuisbedden beschikbaar zijn. Woensdag heeft de regering van India het leger opgeroepen om te helpen bij het verzorgen van coronapatiënten.

De lokale autoriteiten vrezen dat de stad op koers ligt om eind juli 500.000 besmettingen te hebben. In dat geval zouden er naar schatting 150.000 ziekenhuisbedden beschikbaar moeten zijn.

