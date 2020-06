Hoewel de Tweede Kamer blij is met de eenmalige coronabonus van 1.000 euro voor het zorgpersoneel, vindt een deel van de Kamer het niet voldoende. Onder aanvoering van PvdA en SP pleit de oppositie al weken voor een plan om de zorgmedewerkers structureel beter te belonen, maar het kabinet en de coalitiepartijen houden donderdag in een Kamerdebat voet bij stuk: arbeidsvoorwaarden zijn in eerste instantie afspraken tussen werkgevers en werknemers.

"De overheid moet niet op de stoel van de werkgever zitten", zei VVD-Kamerlid Hayke Veldman, die dan ook niets ziet in het voorstel om op dit moment de politieke druk op te voeren. Pas als er 'knelpunten' ontstaan in de overleggen tussen werkgevers en werknemers, moet het kabinet onderzoeken of er moet worden ingegrepen.

Ook D66 benadrukt dat eerst de sector zelf aan zet is. Rob Jetten is het er wel mee eens dat er meer geld bij moet, maar dan in de volle breedte van de publieke sector. Volgens Jetten ligt daar een flinke opgave voor de begroting van volgend jaar. "Want we willen geen lastenstijgingen, geen bezuinigingen en meer geld voor de publieke sector."

Rutte vindt extra investeringen 'onverantwoord'

Of dat er ook van zal komen, is nog maar sterk de vraag. Premier Mark Rutte ziet extra investeringen niet snel gebeuren, zei hij in het debat. Volgens de premier stijgen de lonen al ongeveer 3 tot 5 procent. Ook hij wijst op de economische crisis als gevolg van het coronavirus en ziet met de slechte economische vooruitzichten weinig mogelijkheden om de zorg structureel beter belonen. "Dat zou niet verantwoord zijn."

Minister Hugo de Jonge kondigde eerder op de dag aan dat het personeel in de zorg voor inzet tijdens de coronacrisis een eenmalige bonus van 1.000 euro netto ontvangt. Even leek het erop dat zorgmedewerkers door de bonus en de extra overuren die tijdens de eerste coronagolf gemaakt zijn in de problemen konden komen met hun toeslagen, maar het kabinet verzekerde dat zorgmedewerkers onderaan de streep 1.000 euro netto zullen ontvangen.

Dat er geen ruimte is om structureel meer geld vrij te maken, is volgens SP, PvdA en GroenLinks een politieke keuze. "De Tweede Kamer is wél aan zet", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. Lilian Marijnissen (SP) bracht in herinnering dat de Tweede Kamer ook heeft ingegrepen om de lonen in het onderwijs te verhogen.

PvdA’er Lodewijk Asscher: "Als parlement geven wij richting." Asscher vindt het applaus dat een aantal weken geleden nog klonk voor de zorg gratuit als er ook niet structureel meer waardering komt. Hij vreest een leegloop in de zorg als er niet iets verbetert aan de werkdruk en de beloning.

Rutte doet beroep op Wilders: 'U schaadt het draagvlak'

De Tweede Kamer debatteerde verder over de woensdag aangekondigde versoepelingen die per 1 juli zullen gelden. Bij de verschillende fracties klonk er opluchting dat de cijfers op dit moment positief zijn. Er werden complimenten aan het kabinet uitgedeeld, maar kritiek was er ook.

Volgens PVV-leider Geert Wilders kan er soepeler worden omgegaan met verplichte 1,5 meter afstand. Hij vindt de maatregel, die het voor een deel van ondernemers moeilijk maakt om hun zaak draaiende te houden, te zwaar, vooral omdat het aantal besmettingen zo ver teruggedrongen is.

Premier Rutte deed een beroep op Wilders om zijn retoriek te matigen. "U schaadt het draagvlak voor de maatregelen door twijfel te zaaien", zei Rutte. "U leidt de tweede partij van het land. Mensen luisteren naar u." Hij benadrukte dat de social distancing regels wereldwijd worden toegepast en dat de experts het erover eens zijn dat afstand houden een belangrijk middel is om besmetting te voorkomen.

En hoewel het aantal besmettingen is teruggelopen, waarschuwt Rutte ervoor dat het virus niet weg is. "Per week worden 1.000 mensen positief getest. Zolang er geen vaccin of medicijn is, hebben we hiermee te dealen."

'Regels voor luchtvaart zijn te soepel'

Jesse Klaver viel de premier bij, maar stelde ook vraagtekens. Bijvoorbeeld bij de regels die voor de luchtvaartsector gelden. "Hoe we met luchtvaart omgaan, staat niet in verhouding met wat we van de samenleving vragen", aldus Klaver.

Hij ziet dat in vliegtuigen en op luchthavens een mondkapje voldoende is en er geen afstand hoeft worden gehouden. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer en de touringcars, maar niet voor de horeca en de culturele sector.

Volgens Rutte komt het erop neer dat er keuzes moeten worden gemaakt.

