De Europese medicijnautoriteiten hebben virusremmer remdesivir onder voorwaarden als eerste medicijn tegen COVID-19 goedgekeurd, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) donderdag. De Europese Commissie moet het advies wel overnemen voordat het medicijn in de Europese Unie gebruikt kan worden.

Remdesivir kan bij overname van het advies voorgeschreven worden aan coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben. Er geldt in Nederland al een tijdelijke ontheffing voor het gebruik van remdesivir.

Coronapatiënten die met remdesivir behandeld worden, herstellen gemiddeld vier dagen eerder dan andere COVID-19-patiënten, meldt het CBG. Dit komt doordat dit medicijn, oorspronkelijk een middel tegen het ebolavirus, ervoor zorgt dat er minder nieuwe virusdeeltjes worden aangemaakt. Ook lijkt de kans op overlijden kleiner.

De autoriteit meldt dat er momenteel voldoende informatie over bijwerkingen en risico's van het gebruik door coronapatiënten is. De meest voorkomende bijwerkingen zijn een verhoogde concentratie enzymen in de lever, hoofdpijn, misselijkheid en uitslag.

105 Zo neemt ebolamedicijn remdesivir het coronavirus 'in de maling'

'Positieve effecten van medicijn wegen op tegen risico's'

Het CBG wijst er echter op dat nog niet alle informatie uit de onderzoeken naar de effecten van het medicijn compleet en bekend is, maar meldt dat er "voldoende aanwijzingen zijn dat de positieve effecten van het medicijn opwegen tegen de risico's". Daarom is besloten om onder voorwaarden het toedienen van het medicijn voor één jaar goed te keuren.

Fabrikant Gilead Sciences moet uiterlijk in december nieuwe gegevens doorgeven aan de Europese medicijnautoriteiten, die ze vervolgens versneld beoordelen. Het gaat hierbij om aanvullende onderzoeksresultaten en informatie over het productieproces.

De huidige Nederlandse voorraad van de virusremmer was eerder door de fabrikant gedoneerd na gesprekken met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hij is nog met het bedrijf in gesprek over beschikbaar maken van remdesivir voor Nederlandse patiënten, meldde hij donderdag in een Kamerbrief.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.