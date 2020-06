Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect te maken hadden met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, ontvangen 1.000 euro netto. Met deze bonus willen de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid tonen, meldt de Rijksoverheid donderdag.

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg.

"Tijdens de coronacrisis hebben zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen", zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). "En dat onder ongekende omstandigheden. Nederland kon op hen rekenen."

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt in overleg met de zorginstellingen dat het geld terechtkomt bij de zorgmedewerkers voor wie het bedoeld is. De regeling wordt deze zomer opgesteld. Er wordt dan onder meer gekeken hoe het geld "zo goed en zo eenvoudig mogelijk" kan worden uitgekeerd.

Het uitgangspunt is volgens minister dat de administratieve last voor zorginstellingen zo laag mogelijk blijft. Er komt een speciaal loket waar werkgevers de bonus kunnen aanvragen voor hun werknemers en zzp'ers. Het streven is om dit loket uiterlijk 1 oktober te openen, aldus De Jonge.