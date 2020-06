Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect te maken hadden met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, ontvangen 1.000 euro netto. Met deze bonus willen de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid tonen, meldt de Rijksoverheid donderdag.

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Zij moeten gewerkt hebben tussen 1 maart en 1 september om aanspraak te maken op de bonus.

De Tweede Kamer maakte aan het begin van de coronacrisis bekend vóór een bonus te zijn. Het kabinet gaf toen aan akkoord te gaan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) benadrukt woensdag dat Nederland op de zorgmedewerkers kon rekenen, terwijl zij zich onder bijzondere omstandigheden "onvermoeibaar hebben ingezet om anderen te helpen".

De details van de bonusregeling, die deze zomer verder wordt uitgewerkt, zijn nog niet bekend. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat, in overleg met de zorginstellingen, ervoor zorgen dat het geld terechtkomt bij de zorgmedewerkers voor wie het bedoeld is.

Het uitgangspunt is volgens de minister dat de administratieve last voor zorginstellingen zo laag mogelijk blijft. Er komt een speciaal loket waar werkgevers de bonus kunnen aanvragen voor hun werknemers en zzp'ers. Het streven is om dit loket uiterlijk 1 oktober te openen, aldus De Jonge.

Het ligt volgens de minister niet voor de hand om de bonus aan te vragen voor medewerkers van wie de afdelingen tijdelijk stil kwamen te leggen en die vervolgens niet werden ingezet op afdelingen waar extra personeel nodig was. "Dit verschilt per zorginstelling", aldus De Jonge. "We doen een beroep op de werkgevers om hier een goede afweging in te maken."

