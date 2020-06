Contactsporten, zowel binnen als buiten, zijn vanaf 1 juli weer toegestaan. Dat maakte minister-president Mark Rutte woensdagavond tijdens een persconferentie bekend. Ook wedstrijden kunnen volgens Rutte weer gespeeld worden.

Volgens de routekaart die het kabinet had opgesteld zou vanaf 1 september weer gesport kunnen worden, maar dat moment wordt dus twee maanden vervroegd.

Wel moet buiten het sporten om, dus ook direct nadat een training of wedstrijd is afgelopen, 1,5 meter afstand tussen sporters onderling worden aangehouden.

Bij wedstrijden mag ook publiek langs de lijn aanwezig zijn. Voor activiteiten buiten geldt voor een maximum van 250 deelnemers geen verplichting tot reserveren of het voeren van een checkgesprek.

Ook een zitplaats is niet verplicht, waar dat in de horeca wel zo is. Toeschouwers mogen dus gewoon langs het veld staan.

Ook profsporters mogen weer wedstrijden spelen, zoals in de eredivisie. Bij die wedstrijden mag dan ook publiek aanwezig zijn, maar toeschouwers moeten wel op 1,5 meter afstand van elkaar zitten.

Bovendien mag publiek niet hard schreeuwen of meedoen aan spreekkoren. Reden daarvan is dat onderzoek aantoont dat dat tot grote verspreiding van het virus zou kunnen leiden.

