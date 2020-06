Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaven woensdagavond de laatste persconferentie over de versoepeling van coronamaatregelen per 1 juli. In dit artikel geven we antwoord op de belangrijkste en meest gestelde vragen die binnenkwamen op ons reactieplatform NUjij.

Hoe zit het met de drukte in het openbaar vervoer? Mag je als het te druk is wel staan?



Om drukte in het openbaar vervoer te voorkomen, worden Nederlanders nog steeds gevraagd om zo min mogelijk tijdens spitsuren te reizen én zoveel mogelijk thuis te blijven werken.

In het openbaar vervoer zijn staanplaatsen gemarkeerd. Op andere plekken mag je niet staan.

Mag ik een fiets meenemen in het openbaar vervoer?

Nee, dat mag voorlopig nog niet. Iemand met een lichamelijke beperking die een (vouw)fiets als hulpmiddel gebruikt, mag wel een rijwiel meenemen.

Moet iedereen afstand houden in theaters?

Ja, ook leden van hetzelfde huishouden. "Anders is het niet te doen", zei Rutte tijdens de persconferentie.

De middelbare scholen gaan vanaf 1 juli weer volledig open, maar hoe zit het met het hoger onderwijs en de universiteiten?

Ook mbo-, hbo- en wo-studenten krijgen na de zomer weer les. In tegenstelling tot middelbare scholieren, moeten zij wel onderling 1,5 meter afstand houden.

Hoe zit het met publiek bij binnen- en buitensporten?

Per 1 juli mag zowel binnen als buiten weer publiek aanwezig zijn bij wedstrijden. Buiten mogen maximaal 250 toeschouwers samenkomen, binnen maximaal 100. De anderhalvemeterregel blijft gelden.

Voor grote sportevenementen, zoals wedstrijden in het betaald voetbal, geldt geen maximumaantal toeschouwers. Wel moet van tevoren een gezondheidscheck worden gedaan en moeten vaste zitplaatsen worden aangewezen. Toeschouwers mogen niet hard schreeuwen of meedoen aan spreekkoren.

Hoe zit het met reizen buiten Europa in augustus?

Daar is tijdens de persconferentie van woensdag niet meer over bekendgemaakt. Vooralsnog geldt alleen code geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico's) voor bepaalde landen binnen het Schengengebied. Op Nederland wereldwijd staat een overzicht van de actueelste reisadviezen.

Kunnen we weer naar festivals deze zomer?

In principe is het mogelijk. Festivals moeten dan wel een vergunning krijgen van de betreffende gemeente, die zal beoordelen of bezoekers onderling 1,5 meter afstand kunnen houden. Voor evenementen met meer dan 250 personen moet er met vaste zitplaatsen gewerkt worden.

Dat levert misschien wel gekke beelden op, maar anders is de verplichte afstand later op de avond met wat drankjes erbij niet meer te na te leven, zei Rutte. Ook moet voor een buitenevenement met meer dan 250 mensen gereserveerd worden en wordt vooraf een gezondheidscheck gedaan.

Moeten sportscholen zich houden aan een maximumaantal personen in een ruimte?

Dat is nog niet duidelijk. Sportscholen mogen vanaf 1 juli weer open, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Die worden binnenkort door het RIVM bekendgemaakt. De basisregel is dat niet meer dan honderd personen binnen mogen zijn en dat ze een vaste zitplaats moeten hebben. Of dit ook voor sportscholen geldt, moet nog blijken.

Moeten we nog steeds zoveel mogelijk thuiswerken? En waar kan ik melden dat mijn werkgever niet genoeg maatregelen neemt om voldoende afstand te garanderen?

Het advies luidt nog altijd om zoveel mogelijk thuis te werken. Klachten kunnen gemeld worden bij de Inspectie SZW, die daar een speciale pagina voor opgezet heeft.

Wij zijn fervente rock-'n-rolldansers, gaan regelmatig uit dansen in zalen en hebben twee keer per week dansles. Wat mag wel en wat niet?

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport toegestaan. Alle doelgroepen in alle takken van sport mogen weer binnen sporten, dus ook dansers. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat sporters normaal spelcontact mogen hebben. Ze hoeven zich tijdens het sporten dus niet aan de 1,5 meter afstand te houden. Maar voor of na de sportactiviteit moet iedereen boven de achttien jaar wel afstand van anderen houden.

Mag elk verpleeghuis zijn eigen regels bepalen? Nog steeds geldt bijvoorbeeld dat maximaal twee vaste bezoekers een uurtje in de week mogen langskomen en dat aanrakingen niet mogen, terwijl genegenheid voor alzheimerpatiënten essentieel is.

Als niemand in een verpleeghuis besmet is, kan de instelling weer helemaal open voor bezoek. Kussen en knuffels zitten er nog even niet in, omdat de 1,5 meter nageleefd moet worden.

Niet alle verpleeghuizen zullen misschien gelijk dezelfde mogelijkheden bieden, omdat de instellingen tijd nodig hebben om zich aan te passen. Verpleeghuizen hebben de "schrik nog in de benen", zei De Jonge. Daarbij moeten de verpleeghuizen ook genoeg bezoek kunnen ontvangen op 1,5 meter afstand. Maar in principe hebben verpleeghuisbewoners het recht om bezoek te ontvangen, zegt De Jonge.

