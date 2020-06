Alle zitplaatsen in het openbaar vervoer mogen per 1 juli weer in gebruik genomen worden. In de laatste maanden waren ritten met de bus of trein bestemd voor reizigers die niet zonder de diensten konden, maar dat advies wordt nu afgezwakt, laat premier Mark Rutte woensdagavond weten.

Ook mogen personen uit diverse huishoudens weer samen reizen in een auto. Het gebruik van een mondkapje wordt daarbij geadviseerd. De touringcarbranche krijgt tevens groen licht om de bussen weer te vullen, al is het dragen van een mondkapje dan verplicht.

In het openbaar vervoer blijft het dragen van een mondkapje ook verplicht. Om drukte in het openbaar vervoer te voorkomen, worden Nederlanders gevraagd om zo min mogelijk tijdens spitsuren te reizen én zoveel mogelijk thuis te blijven werken.

Begin juni adviseerden de planbureaus thuiswerkers voortaan weer één dag in de week naar kantoor te laten gaan. Die beslissing zou geen significante gezondheidsrisico's met zich meebrengen, mits iedereen verspreid over de dag de trein of bus pakt.

Momenteel is het grootste deel van de zitplaatsen in de trein of bus nog buiten gebruik. De vervoerders werken met maximaal 40 procent van de totale capaciteit.

