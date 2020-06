Experts maken zich ernstig zorgen over de verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten. In de helft van alle Amerikaanse staten is het aantal nieuwe besmettingen toegenomen in vergelijking met vorige week.

In Californië werden maandag meer dan vijfduizend nieuwe gevallen gemeld, meldt CNN.

Ook in Florida zijn nog eens drieduizend mensen besmet geraakt. Texas meldt de grootste stijging van het aantal nieuwe gevallen sinds het begin van de crisis. Ook daar ging het om meer dan vijfduizend nieuwe besmettingen.

Experts waarschuwen dat het land de controle over het virus verliest als niet snel nieuwe maatregelen worden genomen. De meeste staten kondigden eind maart wel een flink aantal restricties aan die de opmars van het virus hebben geremd.

Die tijd is alleen niet gebruikt om zich voor te bereiden op 'het nieuwe normaal', een manier waarop winkels en bedrijven hun deuren weer hadden kunnen openen zonder extra besmettingsrisico's. Bovendien hebben veel staten de restricties te snel opgeheven. Dat gebeurde op een moment dat de besmettingscurve nog niet genoeg was afgevlakt.

In de meeste Europese landen werden de restricties pas versoepeld nadat het aantal besmettingen aanzienlijk was afgenomen. Op dit moment zijn in de VS meer dan 2,3 miljoen personen met het virus besmet geweest. Ruim 120.000 mensen zijn overleden.

Een kwart van alle besmettingen en sterfgevallen in de wereld zijn in de VS geregistreerd.

Trump krijgt veel kritiek voor zijn coronabeleid

De Amerikaanse president Donald Trump kreeg de afgelopen weken veel kritiek op de manier waarop hij de coronacrisis aanpakt. De president organiseerde afgelopen weekend weer een verkiezingsrally, ondanks het besmettingsgevaar. De aanwezigen hielden onderling geen 1,5 meter afstand. Trump stelde tijdens zijn toespraak in Tulsa dat het land minder tests zou moeten uitvoeren.

Dit werd dinsdag met klem tegengesproken door Anthony Fauci, de belangrijkste viroloog uit het crisisteam van Trump. Fauci zei tijdens een bijeenkomst in het Congres dat het virus in de VS allesbehalve onder controle is.

De president drong er de afgelopen weken bij alle staten op aan snel de winkels en bedrijven weer te openen om de economie op gang te helpen. Meer dan dertig miljoen Amerikanen zijn inmiddels werkloos als gevolg van de coronacrisis.

