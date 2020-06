Premier Mark Rutte geeft het land woensdagavond voorlopig voor de laatste keer een vaste update over de stand van zaken inzake het coronavirus. Het aantal besmettingen lijkt structureel teruggelopen en de verwachting is dat de premier goed nieuws heeft voor onder meer de horeca, theaters en bioscopen.

Bijna zevenhonderd mensen testten de afgelopen week in Nederland nog positief op het coronavirus. Dit is een afname van 41 procent vergeleken met de week daarvoor. De cijfers dalen al een aantal weken. Dit geldt ook voor het aantal ziekenhuizenopnames (28 tegenover 35 een week eerder) en het aantal sterfgevallen (25 tegenover 39).

In eerste instantie kondigden overheid en RIVM aan dat per 1 juli het aantal personen dat samenkomt van dertig naar honderd zou worden bijgesteld. Maar volgens Haagse bronnen zou ook die restrictie van honderd niet meer gelden per 1 juli. Wel moeten horeca, theaters en bioscopen de 1,5 meter afstand blijven respecteren.

De details van deze versoepeling maakt Rutte woensdagavond pas bekend. Een andere belangrijke vraag is of middelbare scholen na de vakantie weer helemaal open mogen. NOS en RTL meldden eerder deze week op gezag van Haagse bronnen dat dit het geval zal zijn.

Mogen de sportscholen weer open?

Een belangrijke vraag is of de sportscholen weer open mogen per 1 juli. Rutte meldde eerder dat dit zou kunnen mits het Outbreak Management Team een positief advies hierover af zou geven.

Experts waarschuwen dat nog niet helemaal duidelijk is hoe ver ademdruppels kunnen reiken bij zware ademhaling tijdens het sporten. Het coronavirus verspreidt zich via deze druppels.

'We moeten ons wel aan de regels blijven houden'

De premier beklemtoonde eerder dat alle versoepelingen afhankelijk blijven van hoe Nederland omgaat met de regels die nog wel blijven gelden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het houden van gepaste afstand, het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer, thuiswerken als dat mogelijk is en het regelmatig wassen en niet schudden van handen.

Grote evenementen, zoals festivals, mogen pas weer plaatsvinden als er een vaccin is gevonden tegen het coronavirus, meldde het kabinet eerder. Dit geldt in principe voor evenementen waarvoor een gemeente een vergunning moet afgeven. Mogelijk wordt voor buitenevenementen een uitzondering gemaakt, maar hierover zijn nog geen details bekend. Naar verwachting zal Rutte hier vanavond ook een toelichting opgeven.