Het Rode Kruis roept mensen in tijden van het coronavirus op uit voorzorg na te denken over het gebruik van ventilators in gemeenschappelijke ruimtes. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) bracht hierover onlangs een advies uit.

Het Rode Kruis brengt het advies uit met de voorspelde warme zomer in het verschiet. Deze week al krijgt Nederland mogelijk te maken met een hittegolf.

Momenteel is er nog geen wetenschappelijk bewijs dat ventilatoren kunnen zorgen voor een grotere kans op besmetting. Zowel het RIVM als het Rode Kruis stelt dat de ventilator een prima optie is om verkoeling te creëren binnen een huishouden, maar in gemeenschappelijke ruimtes is het toch goed om uit voorzorg alert te zijn.

Beide adviseren alleen een ventilator in gemeenschappelijke ruimtes te gebruiken wanneer er geen alternatieven zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een goed onderhouden airconditioning of mechanische ventilatie.

Hitte en corona vormen extra risico

Gebruik je toch een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte, zorg dan voor een goede toestroom van verse lucht, bijvoorbeeld door een raam open te zetten. Let ook op dat de luchtstroom niet direct van een persoon naar een ander gaat, maar via een muur, schrijft de hulporganisatie.

"Kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht moeten extra alert zijn. Zij zijn vatbaarder voor hitte, uitdroging en oververhitting liggen op de loer, maar lopen ook risico om ernstig ziek te worden als ze corona krijgen", zegt projectleider hitte van het Rode Kruis Yvonne Breedijk.

Rode Kruis: 'Let goed op elkaar bij hitte'

De hulporganisatie roept mensen ook op om zo goed mogelijk op elkaar te letten, juist nu mensen elkaar minder zien omdat ze afstand houden vanwege het coronavirus.

"Een dagelijkse check bij mensen die nu extra risico lopen, is aan te bevelen", schrijft de organisatie. "Ga na of de ander echt genoeg drinkt, het huis niet te warm wordt en bied hulp aan tijdens hitte om mensen te ontlasten, zoals door het doen van boodschappen."