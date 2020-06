NU.nl komt voortaan wekelijks op dinsdag met een overzicht van het aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnames en besmettingen op basis van de corona-updates van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De afgelopen week testten 695 mensen positief op COVID-19. Dat is ruim 41 procent minder dan de week daarvoor (1.185).

Daarnaast meldde het RIVM de afgelopen zeven dagen in totaal 25 sterfgevallen en 28 ziekenhuisopnames ten opzichte van 39 doden en 35 opnames een week eerder.

Maandag ontving het RIVM voor het eerst sinds 12 maart geen melding over een overleden coronapatiënt. Vrijdag meldde het Rijksinstituut het grootste aantal sterfgevallen (11) en zaterdag het grootste aantal ziekenhuisopnames (8) in de afgelopen week.

In totaal zijn er volgens de officiële cijfers 6.095 mensen in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus overleden. 11.853 coronapatiënten kwamen in het ziekenhuis te liggen en het RIVM registreerde in totaal 49.722 besmettingen.

Werkelijke aantallen zijn groter

De werkelijke aantallen zijn groter, omdat niet elke coronapatiënt is getest. Ook betreffen de cijfers van het RIVM niet het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen: het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen, en daar zit een vertraging in.

Daarnaast tillen ziekenhuizen hun administratie grotendeels over het weekend heen, waardoor het RIVM op dinsdag vaak grotere aantallen meldt dan op maandag. Om deze reden komt NU.nl op dinsdag met een wekelijkse update.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.