De Britse premier Boris Johnson heeft een versoepeling van de coronamaatregelen in Engeland aangekondigd. Zo wordt de afstand voor social distancing teruggebracht van 2 naar minimaal 1 meter.

Johnson waarschuwde dat het virus nog niet is overwonnen. Maar de dalende besmettingscijfers geven volgens de Britse premier wel reden tot hoop.

Met de versoepeling van de regels hoopt Johnson de economie weer op gang te helpen. De Britse economie heeft door de pandemie een flinke klap gekregen.

Sommige winkels mochten hun deuren al eerder openen. Maar vanaf 4 juli mogen ook pubs, restaurants, hotels en kapsalons weer consumenten ontvangen. Ook gaan veel toeristische attracties dan weer open voor het publiek.

Theaters en sportscholen blijven nog dicht

Ook het bezoeken van vrienden mag weer. Leden van twee verschillende huishoudens mogen elkaar vanaf volgende maand zowel binnen- als buitenshuis weer ontmoeten. Daarbij moeten ze wel voldoende afstand houden, benadrukt de premier. Buiten mogen tot groepen tot zes mensen samenkomen die niet uit hetzelfde huishouden komen.

Nachtclubs, theaters, zwembaden en sportscholen blijven echter nog dicht. Volgens Johnson is op die plekken het besmettingsgevaar nog te groot. De premier beklemtoont niet alle regels in één keer te kunnen en willen versoepelen. Daarnaast benadrukt de premier dat de versoepelingen kunnen worden teruggedraaid, indien de cijfers in het land daar aanleiding toe geven.

