Saoedi-Arabië heeft besloten dat dit jaar slechts duizend moslims mogen deelnemers aan de hadj. De belangrijke islamitische bedevaart kan volgens de autoriteiten vanwege de pandemie alleen op kleine schaal en zonder reizigers uit het buitenland doorgaan.

De autoriteiten kondigden maandag al aan dat de hadj, die eind juli begint, alleen zou doorgaan voor een klein aantal personen. Deze pelgrims moeten Saoedisch staatsburger zijn of in het land wonen.

Mohammed Benten, die als minister verantwoordelijk is voor de hadj, zegt dat er strenge eisen aan de gezondheid van de pelgrims worden gesteld. Daarnaast geldt er ook een leeftijdsgrens: alle deelnemers moeten 65 jaar of jonger zijn.

Benten zegt dat Saoedi-Arabië graag moslims uit alle landen wil verwelkomen voor de hadj, maar dat er een uitzondering gemaakt moet worden vanwege de pandemie. Hij wijst op de gezondheidsrisico's die ontstaan als pelgrims vanuit de hele wereld samenkomen. Hij benadrukt dat de veiligheid van de pelgrims de prioriteit heeft.

In Saoedi-Arabië zijn in de afgelopen maanden meer dan 161.000 besmettingen en 1.300 sterfgevallen gemeld. In de afgelopen twee weken zijn meer personen positief getest op het coronavirus dan in de weken daarvoor.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.