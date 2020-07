Vier verpleegkundigen van zorggroep Alrijne in Zuid-Holland zijn besmet geraakt met het coronavirus, vermoedelijk na een incident met een familielid van een patiënt. Het familielid was positief getest op het coronavirus, waar het ziekenhuis van afwist. Toch ontdeed de besmette persoon zich ter plekke van beschermingsmiddelen, uit ontevredenheid richting het personeel over de behandeling van de patiënt.

Het valt niet met zekerheid vast te stellen dat de verpleegkundigen de besmetting hebben opgelopen door het incident met het boze familielid, maar het ziekenhuis ziet alsnog voldoende reden om aangifte te doen, vanwege de "schokkende ervaring".

Een woordvoerder van het ziekenhuis meldt dinsdag in gesprek met NU.nl dat de medewerkers "doelbewust zijn blootgesteld aan het besmettingsgevaar, door ter plekke beschermingsmiddelen af en uit te doen".

De woordvoerder kan omwille van privacyredenen niet al te veel uitweiden over de gezondheidssituatie van de verpleegkundigen. Een onbekend aantal van hen is nog ziek. Over de ernst van de klachten kan ook niets gezegd worden, behalve dat zij niet in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Alle betrokken partijen wisten van coronabesmetting af

Zowel het familielid als het ziekenhuis wist vóórdat de bezoeker langskwam dat diegene was besmet met het coronavirus. "Een bezoek is echter op bepaalde voorwaarden alsnog mogelijk: vandaar de beschermingsmiddelen", aldus de woordvoerder.

Het ziekenhuis zegt dat er een grens is overschreden. "Het is begrijpelijk dat emoties hoog kunnen oplopen als het gaat om de gezondheid van dierbaren, maar voor Alrijne staat de veiligheid van de werknemers altijd voorop. Zij zijn erg geschrokken door het incident."

De dagelijkse gang van zaken op de betrokken afdeling zijn drastisch beïnvloed naar aanleiding van de coronabesmettingen, aldus de woordvoerder. Dat heeft te maken met de angst voor het virus en de mogelijkheid dat het zich heeft verspreid naar meer collega's.