Een groep van veertig militairen die uit voorzorg thuis werkte nadat 22 van hen coronasymptomen ontwikkelden, is negatief getest op het coronavirus, meldt Defensie maandag.

De militairen van legerkazerne Oirschot moesten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij waren en een negatieve test hadden afgelegd.

Het ging om militairen die deel uitmaken van een opleidingseenheid van de landmacht. Ook overig personeel van de opleiding werd naar huis gestuurd, zij mogen vanaf deze maandag weer aan de slag.

Commandant en brigadegeneraal Jan-Willem Maas laat in een korte reactie weten opgelucht te zijn met het "loze alarm". Defensie benadrukte eerder al in een reactie dat op kazernes strenge richtlijnen gelden die in lijn zijn met de RIVM-adviezen.

