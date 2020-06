Het aantal coronabesmettingen bij medewerkers van Tönnies, een slachthuis in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, is zondag opgelopen naar 1.331. Toch ziet Armin Laschet, minister-president van de deelstaat, voorlopig nog geen reden voor een lockdown in het gebied rondom het slachthuis, schrijft Süddeutsche Zeitung.

Hoewel Laschet een lockdown in het district Kreis Gütersloh niet uitsluit, zijn alle coronabesmettingen in het gebied nog terug te leiden naar het slachthuis. Zolang de besmettingen nog te herleiden zijn, kunnen gerichte maatregelen worden getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, aldus Laschet in een persconferentie.

Tegelijkertijd waarschuwde Laschet de bevolking van de Duitse deelstaat wel om nog waakzamer te zijn. "Gebruik mondkapjes en vermijd grote evenementen."

Het slachthuis werd woensdag per direct gesloten nadat vierhonderd medewerkers positief testten op het virus. Dat aantal steeg de afgelopen dagen flink nadat alle bijna 6.500 medewerkers van het bedrijf op het virus werden getest. Van de inmiddels 6.139 afgenomen testen is het resultaat van 5.899 bekend.

Om de verspreiding van het virus verder tegen te gaan, zijn ook alle scholen en kinderopvangen in het district gesloten.

