In Brazilië zijn vrijdag 54.771 nieuwe besmettingen vastgesteld, waarmee het totale aantal besmettingen is opgelopen naar 1.032.913, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University.

Het totale dodental is opgelopen naar 48.954. Brazilië is na de Verenigde Staten wereldwijd het land met de meeste besmettingen en overledenen door het coronavirus.

De eerste coronabesmetting in het Zuid-Amerikaanse land werd eind februari vastgesteld en voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan het aantal nieuwe besmettingen.

Gezondheidsexperts in het land vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen drie keer zo hoog is en dat dat aantal alleen maar zal toenemen wanneer de coronamaatregelen in het land worden versoepeld.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro haalt zijn schouders op over de gevolgen van het coronavirus in zijn land. Mensen gaan nu eenmaal een keer dood, zei hij recent. "Het spijt ons van alle doden, maar dit is uiteindelijk ieders lot."

De rechts-populistische Braziliaanse president ruziet met gouverneurs van deelstaten over het beëindigen van lockdowns (hij is voor), doet niet aan social distancing en promoot onbewezen geneesmiddelen. Zijn regering besloot eerder deze maand zelf geen totalen van bevestigde coronabesmettingen en -doden meer openbaar te maken.

