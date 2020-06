De demonstratie tegen de coronamaatregelen door Virus Waanzin deze zondag op het Malieveld in Den Haag mag niet doorgaan van de rechter. Eerder op vrijdag verbood waarnemend burgemeester Johan Remkes al de demonstratie, waarna de organisatie van het protest naar de rechter stapte.

Remkes nam het besluit in overleg met politie en justitie. Er zou vanwege een urenlang programma met optredens van bekende dj's feitelijk sprake zijn van een groot evenement. Hiermee zou het algemene verbod op evenementen dat tot 1 september geldt worden overtreden.

Voor de demonstratie van de organisatie Virus Waanzin hadden zich aanvankelijk honderd mensen aangemeld, maar dit liep na oproepen via diverse media al snel op tot zo'n tienduizend. Daar is volgens de gemeente geen plaats voor op het Malieveld.

Rechter gaat mee in verweer gemeente

De rechtbank oordeelde tijdens het kort geding dat het bij de demonstratie niet mogelijk zou zijn om met zoveel mensen nog voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden. Ook gaat de rechter mee in het argument van de gemeente dat het protest te veel op een evenement lijkt.

"Het is spijtig dat dit nu niet mogelijk is, maar het is ook de verantwoordelijkheid van het bestuur om gevaarlijke situaties te voorkomen en soms ook om inwoners en bezoekers tegen zichzelf en anderen te beschermen", schreef de gemeente eerder op vrijdag in een verklaring.

Het protest van Virus Waanzin is tegen de coronaspoedwet. De organisatie wil voorkomen dat de "Nederlandse samenleving nog langer gebukt gaat onder de coronamaatregelen".

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.