Italiaanse wetenschappers hebben sporen van het coronavirus ontdekt in rioolwater, dat in december is opgevangen in Noord-Italië. Dat suggereert dat het virus al in dat land aanwezig was voordat de eerste besmettingen opdoken in februari.

Het Italiaanse nationale gezondheidsinstituut (ISS) verzamelde tussen oktober en februari veertig watermonsters van verschillende afvalwaterzuiveringsinstallaties in Noord-Italië. Volgens een donderdag gepubliceerde analyse zaten op 18 december in Milaan en Turijn sporen van het coronavirus in het afvalwater.

"Dit onderzoek kan ons helpen om het begin van de virusuitbraak in Italië te begrijpen", zegt onderzoeker en rioolwaterexpert Giuseppina La Rosa. De publicatie van het gehele onderzoek volgt volgende week.

Onderzoeken in onder meer Nederland, maar ook in Frankrijk, Australië en andere landen, wezen eerder op aanwijzingen dat het virus in rioolwater kan worden opgespoord. Veel landen zijn daarom bezig om monsters uit afvalwater te verzamelen.

Vooralsnog geen verband met uitbraak in februari

China rapporteerde de eerste COVID-19-gevallen op 31 december. Een Frans onderzoek wees in mei uit dat een man in Parijs op 27 december al besmet was. De aangetroffen sporen in het Italiaanse rioolwater duiden er mogelijk op dat het virus al voor die tijd wereldwijd rondging.

Desalniettemin leggen de Italiaanse onderzoekers geen verband tussen de monsters van 18 december en de grote corona-uitbraak in Italië halverwege februari. "Die kan ook zijn ontstaan door een latere introductie van het virus in het land", zegt epidemioloog Rowland Kao tegen Reuters.

Eerder vonden onderzoekers in januari en februari ook al coronasporen in rioolwater uit Bologna, Milaan en Turijn. Monsters die genomen waren in oktober en november testten negatief.

