De coronapandemie is aan het versnellen, waarschuwt Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag. De hoogste baas van gezondheidsorganisatie WHO meldt dat er donderdag in totaal 150.000 nieuwe besmettingen zijn gemeld. Dat is een nieuw dagrecord.

Bijna de helft van alle nieuwe gevallen was gemeld in Noord- en Zuid-Amerika. Ook komen er veel meldingen uit Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.

Volgens Tedros begeeft de wereld zich in een "nieuwe en gevaarlijke fase". Hij wijst erop dat het coronavirus zich nog steeds snel verspreidt en nog steeds dodelijk is. Ook benadrukt hij dat de meeste mensen nog altijd vatbaar zijn.

De directeur-generaal roept mensen op zich aan social distancing te blijven houden. Ook wijst hij erop dat mensen "extreem waakzaam" moeten blijven.

Ruim 8,5 miljoen besmettingen wereldwijd

Volgens de laatste cijfers van de prestigieuze Johns Hopkins University zijn wereldwijd ruim 8,5 miljoen besmettingen bekend. De meeste gevallen zijn vastgesteld in de Verenigde Staten (2.196.998), gevolgd door Brazilië (978.142), Rusland (568.292), India (380.532) en het Verenigd Koninkrijk (303.281).

Wereldwijd zijn tot dusver bekend meer dan 450.000 personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

