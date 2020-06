De coronaspoedwet zal niet per 1 juli in werking treden, schrijft het kabinet in een vrijdag verzonden brief aan de Kamer. De wetsbehandeling van de noodwet, die alle tijdelijke noodverordeningen als gevolg van de coronamaatregelen in een wet moet verankeren, heeft meer tijd nodig.

"Een zorgvuldige behandeling in de Tweede en Eerste Kamer vergt tijd en aandacht", aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

De coronamaatregelen, zoals het afstand houden, worden op dit moment met een beroep op noodverordeningen gehandhaafd door het lokaal gezag. Maar noodverordeningen zijn niet bedoeld voor een lange periode. Critici menen dat het parlement een dergelijke inbreuk op grondrechten moet goedkeuren.

Ook is er kritiek op de verregaande bevoegdheden die de politie krijgt om te handhaven. Zo wil het kabinet dat de politie ook in woningen mag controleren of er te veel mensen zijn die onderling onvoldoende afstand houden.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen voorziet "verstrekkende gevolgen". Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is kritisch en vreest lokaal weinig bewegingsvrijheid te krijgen. Ook de Raad voor de rechtspraak en het College voor de Rechten van de Mens verwachten problemen.

Meerdere partijen in de Tweede Kamer lieten onlangs al weten dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 niet door het parlement heen mag worden gejaagd. De Jonge schrijft dat hij de wet na de kritiek op punten heeft aangescherpt. Hij biedt de Kamer de ruimte om zelf te bepalen wanneer de wet behandeld wordt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.