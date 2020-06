22 militairen op de legerplaats Oirschot in Noord-Brabant zijn mogelijk besmet met het coronavirus, meldt het ministerie van Defensie donderdagavond. De militairen, die deel uitmaken van een opleidingseenheid van de landmacht, zitten thuis in quarantaine in afwachting van de testuitslagen.

Ook de rest van het personeel binnen de eenheid is uit voorzorg naar huis gestuurd. Overige eenheden in Oirschot zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De quarantainemaatregelen moeten volgens Defensie een eventuele verspreiding van het virus over de kazerne voorkomen.

In eerste instantie ging het om ruim dertig militairen, die milde symptomen vertoonden van het coronavirus. Van dertien militairen is inmiddels bekend dat zij niet besmet zijn. Defensie hoopt zaterdag te weten of bij de rest van de militairen besmettingen zijn vastgesteld.

Defensie benadrukt dat op de kazerne strenge richtlijnen gelden, die in lijn zijn met de RIVM-adviezen.

