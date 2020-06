Opleidingsinstituten zien dat de interesse voor hun opleidingen tot buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is toegenomen tijdens de coronacrisis. Ook hebben Nederlanders een positievere kijk gekregen op het werk van handhavers, zeggen de thuisopleiders. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs drie grote opleidingsinstituten.

Opleidingsinstituut NHA ontving de afgelopen drie maanden 45 procent meer aanmeldingen voor de boa-opleiding dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt Jos Peeters van NHA. De interesse voor het werk is volgens hem gestegen doordat boa's de laatste tijd "meer in de picture zijn".

Zo helpen handhavers politieagenten tijdens de coronacrisis met het uitschrijven van coronaboetes. Tegelijk steeg ook het aantal geweldincidenten tegen boa's, die niet uitgerust waren met wapengerei om zich te verdedigen.

Desalniettemin zien ze ook bij onderwijsinstelling LOI een toegenomen interesse in hun boa-opleiding sinds de corona-uitbraak in Nederland.

Volgens Jan Jelle Bouma van LOI lag het aantal aanmeldingen begin dit jaar nog onder het niveau van dezelfde periode in 2019. "Maar in april was een vrij opmerkelijke piek zichtbaar, die twee keer zo groot was als dezelfde maand vorig jaar. Ten opzichte van de maand maart gaat het zelfs om bijna een verdrievoudiging", aldus Bouma, die spreekt van een "corona-effect".

Bij Studiecentrum voor Publieke Veiligheid (SPV) is nog geen sprake van een piek, aldus Thedo Keizer van het SPV. Wel zegt de opleider "de komende tijd een toenemende vraag naar boa-opleidingen" te verwachten.

'Vooroordeel van melkertbanen is wel doorgeprikt'

Ondanks dat er meer animo is voor boa-opleidingen, is niet eenduidig te zeggen dat dit volledig toe te schrijven valt aan de coronacrisis. Zo zien ze bij NHA dat kandidaten zich ook om uiteenlopende redenen anders dan corona hebben ingeschreven voor de opleiding. Corona wordt in de motivaties van aanmelders vaak niet eens genoemd, aldus Peeters.

Toch kunnen we er volgens Keizer niet omheen dat "de coronacrisis grote delen van Nederland meer inzicht heeft gegeven in het werk van handhavers, omdat ze veel in het nieuws waren. Het achterhaalde idee dat het alleen maar melkertbanen zijn is hierdoor wel doorgeprikt", zegt hij.

De melkertbanen waaraan Keizer refereert, waren gesubsidieerde arbeidsplaatsen in de jaren negentig waardoor ongeschoolde werklozen bijvoorbeeld aan de slag konden als stadswacht of boa. Het gevolg was dat boa's jarenlang niet serieus werden genomen.

Boa's voerden de afgelopen maanden in verschillende steden acties uit om verdedigingsmiddelen te eisen.

'Acties hebben respect opgeleverd'

Tegenwoordig moeten boa's mbo-geschoold zijn. Toch bleef het beeld van boa als sukkelige parkeerwachter lange tijd bestaan. De coronaperiode heeft er volgens Ruud Kuin, vakbondsvoorzitter van de Boa Bond, echter voor gezorgd dat veel van die vooroordelen bij het grote publiek zijn weggenomen.

Ook de protestacties, waarbij de vakbond ruim een jaar lang pleitte voor het uitrusten van boa's met een wapenstok en pepperspray om zich te kunnen verdedigen, heeft geleid tot "meer respect voor handhavers en kennis over het werk wat zij doen", aldus Kuin.

